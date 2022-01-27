Активістка Femen влаштувала акцію під Офісом президента проти військового обліку жінок

Активістка руху Femen влаштувала акцію під центральним входом у Офіс президента, протестуючи проти військового обліку жінок.

Про це рух повідомив на своєму сайті.

Жінка прийшла під ОП із дитиною. Вона оголилася до пояса і продемонструвала написи на тілі «Руки геть від жінок» і «жінки — не дорівнює війна».

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Femen вимагають від президента негайно скасувати указ про облік жінок.

«Жінки та дівчата мають брати участь у військових конфліктах виключно на добровільних засадах. Влада не має морального права змушувати жінок до участі у війнах [...]. Жодна з нас не розв’язувала війн! Жодна з нас не обкрадала армію! Жодна з нас не має загинути! Руки геть від жінок!», — сказано у заяві організації.