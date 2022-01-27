У 2021 році найбільше в Україну їздили громадяни Молдови, Росії та Польщі

Держприкордонслужба підбила підсумки пропускних операцій за 2021 рік і назвала першу десятку країн, громадяни яких найчастіше їздили в Україну.

Про це повідомляє сайт відомства.

Найбільше минулого року в Україну їздили громадяни Молдови — понад 1,05 мільйона людей. На другому місці громадяни Росії (518 тисяч), а на третьому — Польщі (310 тисяч).

Четверте місце в Білорусі. Потік людей звідти зменшився на 41%. У 2021 році в Україну приїжджали 272 тисячі білорусів. Замикають п’ятірку Румунія — у 2021 році до нас приїздили 264 тисячі її громадян.

Далі йдуть Туреччина, Угорщина, Німеччина, Ізраїль і США.

Загалом минулого року потік іноземців, які їдуть в Україну, зріс на 26%, як порівняти з 2020-м.

Державна прикордонна служба України