В 2021 году больше всего в Украину ездили граждане Молдовы, России и Польши

Госпогранслужба подвела итоги пропускных операций за 2021 год и назвала топ-10 стран, граждане которых чаще всего ездили в Украину.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Больше всего в прошлом году в Украину ездили граждане Молдовы — более 1,05 миллиона человек. На втором месте граждане России (518 тысяч), а на третьем — Польши (310 тысяч).

Четвертое место у Беларуси. Поток людей оттуда уменьшился на 41%. В 2021 году в Украину приезжали 272 тысячи беларусов. Замыкает пятерку Румыния — в 2021 году к нам приезжали 264 тысячи ее граждан.

Далее идут Турция, Венгрия, Германия, Израиль и США.

В целом в прошлом году поток иностранцев, едущих в Украину, вырос на 26% по сравнению с 2020 годом.

Государственная пограничная служба Украины