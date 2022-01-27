Міністр Ляшко: З 1 квітня антибіотики в аптеках продаватимуть лише за електронними рецептами

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з 1 квітня продаж антибіотиків в аптеках відбуватиметься лише за електронним рецептом. Так у МОЗ будуть боротися зі стійкістю до антимікробних препаратів.

Про це він заявив на брифінгу.

За словами Ляшка, наразі існує проблема неконтрольованого та нецільового використання антибіотиків. Через це у бактерій може з’явитися здатність протистояти цим препаратам.