Министр Ляшко: С 1 апреля антибиотики в аптеках будут продавать только по электронным рецептам

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 1 апреля продажи антибиотиков в аптеках будут происходить только по электронному рецепту. Так в Минздраве будут бороться с устойчивостью к антимикробным препаратам.

Об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам Ляшко, существует проблема неконтролируемого и нецелевого использования антибиотиков. Поэтому у бактерий может появиться способность противостоять этим препаратам.