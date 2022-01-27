Австралійські науковці виявили у Чумацькому Шляху невідомий обʼєкт, що рухається. Він «неймовірно яскравий»

Австралійські вчені заявили, що виявили в Чумацькому Шляху невідомий обʼєкт, що обертається, який, за їхніми словами, не схожий ні на що бачене раніше.

Про це повідомив Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень у релізі від 27 січня.

Обʼєкт вперше виявив студент на імʼя Тайрон ОʼДоерті з Університету Кертін. Невідомий обʼєкт випромінює потужний викид радіоенергії протягом хвилини кожні 18 хвилин.

Обʼєкти, які включаються і вимикаються у Всесвіті, не є новими для астрономів — вони називають їх «перехідними процесами». Але обʼєкт, який був «увімкненим» цілу хвилину, був «справді дивним». Команда працює над тим, щоби зрозуміти більше.