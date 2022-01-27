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Австралійські науковці виявили у Чумацькому Шляху невідомий обʼєкт, що рухається. Він «неймовірно яскравий»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Австралійські вчені заявили, що виявили в Чумацькому Шляху невідомий обʼєкт, що обертається, який, за їхніми словами, не схожий ні на що бачене раніше.

Про це повідомив Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень у релізі від 27 січня.

Обʼєкт вперше виявив студент на імʼя Тайрон ОʼДоерті з Університету Кертін. Невідомий обʼєкт випромінює потужний викид радіоенергії протягом хвилини кожні 18 хвилин.

Обʼєкти, які включаються і вимикаються у Всесвіті, не є новими для астрономів — вони називають їх «перехідними процесами». Але обʼєкт, який був «увімкненим» цілу хвилину, був «справді дивним». Команда працює над тим, щоби зрозуміти більше.

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ICRAR

Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень додав, що, проаналізувавши багаторічні дані, команда спромоглася встановити, що обʼєкт знаходиться на відстані близько 4 000 світлових років від Землі, неймовірно яскравий і має надзвичайно сильне магнітне поле.

Теорії довкола того, чим може бути обʼєкт, включають нейтронну зорю або білий карлик — це термін, що використовується для залишків зірки, що впала. Після ряду досліджень і спостережень науковці мають встановити, чи це була рідкісна разова подія або таке явище, яке вони раніше не спостерігали.