Австралийские ученые выявили в Млечном Пути неизвестный движущийся объект. Он «невероятно яркий»

Австралийские ученые заявили, что выявили в Млечном Пути неизвестный вращающийся объект, который, по их словам, не похож ни на что виденное ранее.

Об этом сообщил Международный центр радиоастрономических исследований в релизе от 27 января.

Объект впервые выявил студент, по имени Тайрон ОʼДоэрти из Университета Кертин. Неизвестный объект излучает мощный выброс радиоэнергии в течение минуты каждые 18 минут.

Объекты, которые включаются и выключаются во Вселенной, не являются новыми для астрономов — они называют их «переходными процессами». Но объект, который был «включен» целую минуту, был «действительно странным». Команда работает над тем, чтобы понять больше.