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Австралийские ученые выявили в Млечном Пути неизвестный движущийся объект. Он «невероятно яркий»

Автор:
Ангелина Шеремет
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Австралийские ученые заявили, что выявили в Млечном Пути неизвестный вращающийся объект, который, по их словам, не похож ни на что виденное ранее.

Об этом сообщил Международный центр радиоастрономических исследований в релизе от 27 января.

Объект впервые выявил студент, по имени Тайрон ОʼДоэрти из Университета Кертин. Неизвестный объект излучает мощный выброс радиоэнергии в течение минуты каждые 18 минут.

Объекты, которые включаются и выключаются во Вселенной, не являются новыми для астрономов — они называют их «переходными процессами». Но объект, который был «включен» целую минуту, был «действительно странным». Команда работает над тем, чтобы понять больше.

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ICRAR

Международный центр радиоастрономических исследований добавил, что, проанализировав многолетние данные, команда смогла установить, что объект находится на расстоянии около 4 000 световых лет от Земли, невероятно яркий и имеет чрезвычайно сильное магнитное поле.

Теории вокруг того, чем может быть объект, включают нейтронную звезду или белый карлик — это термин, который используют для остатков упавшей звезды. После ряда исследований и наблюдений ученые должны установить, было ли это редкое разовое событие или то явление, которое они раньше не наблюдали.