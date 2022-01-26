Кабмін звільнив трьох голів райадміністрацій Києва після того, як урізав повноваження Кличка

Кабінет міністрів погодив звільнення трьох голів київських районних міськадміністрацій (РДА) після того, як напередодні обмежив повноваження голови Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мальничук.

Узгоджено звільнення голови Дарницької РДА Ярослава Лагути, голови Дніпровської РДА Ігоря Щербака та голови Шевченківської РДА Олега Гаряги.

Раніше голови київських РДА призначалися і звільнялися за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови КМДА (Віталія Кличка). Тепер призначення і звільнення голів РДА ініціює премʼєр-міністр Денис Шмигаль.