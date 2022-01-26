Кабмин уволил трех глав райадминистраций Киева после того, как урезал полномочия Кличко

Кабинет министров согласовал увольнение трех глав киевских районных горосадминистраций (РГА) после того, как накануне ограничил полномочия главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мальничук.

Согласовано увольнение главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты, главы Днепровской РГА Игоря Щербака и главы Шевченковской РГА Олега Гаряги.

Ранее главы киевских РГА назначались и увольнялись по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы КГГА (Виталия Кличко). Теперь назначение и увольнение глав РГА инициирует премьер-министр Денис Шмыгаль.