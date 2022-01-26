Міносвіти рекомендувало школам і вишам України перейти на дистанційку

Міністерство освіти і науки рекомендувало школам України перевести учнів 5—11 класів на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус по країні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Установам загальної середньої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму мінімум на два тижні. Навчальним професійно-технічним закладам рекомендовано дистанційне навчання або змішана форма, а вищим профзакладам рекомендують запровадити дистанційне навчання з 27 січня по 25 лютого.

Стандартне навчання дозволено учням 1—4 класів, а також у дитсадках.

Військові навчальні заклади приймають рішення відповідно до наказів і рекомендацій держорганів, у сфері управління яких вони перебувають.