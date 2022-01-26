У зоопарку США помер Оззі — найстаріший у світі самець горили

У США, у штаті Джорджія у зоопарку Атланти помер Оззі — найстаріший у світі самець горили, йому був 61 рік.

Про це йдеться у заяві зоопарку.

Тварину знайшли мертвою 25 січня, причина смерті наразі невідома, це покаже розтин. Минулого четверга, 20 січня, у нього знизився апетит, і ветеринарна служба надавала йому підтримку, щоб спонукати їсти та пити. Протягом останніх 24 годин у нього додатково зʼявився набряк обличчя та слабкість.

«Це нищівна втрата для зоопарку Атланти. Хоча ми знали, що цей час колись настане, ця неминучість ніяк не може зупинити глибокий сум, який ми відчуваємо через втрату легенди», — сказав Реймонд Кінг, президент і головний виконавчий директор зоопарку.