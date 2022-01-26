В зоопарке США умер Оззи — самый старый в мире самец гориллы

В США, в штате Джорджия в зоопарке Атланты умер Оззи — самый старый в мире самец гориллы, ему был 61 год.

Об этом говорится в заявлении зоопарка.

Животное нашли мертвым 25 января, причина смерти пока неизвестна, это установит вскрытие. В прошлый четверг, 20 января, у него снизился аппетит, и ветеринарная служба оказывала ему поддержку, чтобы побуждать есть и пить. В последние 24 часа у него дополнительно появился отек лица и слабость.

«Это сокрушительная потеря для зоопарка Атланты. Хотя мы знали, что это время когда-нибудь наступит, эта неизбежность никак не может остановить глубокую грусть, которую мы испытываем из-за потери легенды», — сказал Реймонд Кинг, президент и главный исполнительный директор зоопарка.