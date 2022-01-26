Нардеп Артем Дмитрук через бійку в міськраді Одеси «призупинив діяльність» в обʼєднанні ексспікера Ради Разумкова

Народний депутат Артем Дмитрук, якого виключили з партії «Слуга народу», через бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради зупиняє діяльність у міжфракційному обʼєднанні «Розумна політика» Дмитра Разумкова.

Про це він повідомив у Facebook.

«Я припиняю свою діяльність у міжфракційному обʼєднанні «Розумна політика». Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях», — написав нардеп.

Депутат знову пояснив свій вчинок боротьбою з незаконною забудовою в Одесі та заявив, що очікує на «чесне й обʼєктивне розслідування». Також він вибачився перед «випадковими людьми», які могли постраждати через інцидент.