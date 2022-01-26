Нардеп Артем Дмитрук через бійку в міськраді Одеси «призупинив діяльність» в обʼєднанні ексспікера Ради Разумкова

Народний депутат Артем Дмитрук, якого виключили з партії «Слуга народу», через бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради зупиняє діяльність у міжфракційному обʼєднанні «Розумна політика» Дмитра Разумкова.
Про це він повідомив у Facebook.
«Я припиняю свою діяльність у міжфракційному обʼєднанні «Розумна політика». Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях», — написав нардеп.
Депутат знову пояснив свій вчинок боротьбою з незаконною забудовою в Одесі та заявив, що очікує на «чесне й обʼєктивне розслідування». Також він вибачився перед «випадковими людьми», які могли постраждати через інцидент.
- 25 січня народний депутат Артем Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради, яка обговорювала питання землі під санаторієм Держприкордонслужби «Аркадія». Нардеп заявив, що його не пускали на засідання, тому він прорвався на нього за допомогою помічників, після чого почав бігати по столах і ламати меблі.
- Унаслідок інциденту постраждали троє людей. Поліція розслідує хуліганство, а генеральний прокурор засудила поведінку нардепа. Сам Дмитрук заявляв, що міськрада «дерибанить» землі Одеси для мера Геннадія Труханова. Своїми діями він хотів завадити членам комісії розпочати роботу.