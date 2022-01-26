Нардеп Артем Дмитрук из-за драки в горсовете Одессы приостановил деятельность в объединении экс-спикера Рады Разумкова

Народный депутат Артем Дмитрук, которого исключили из партии «Слуга народа», из-за драки на заседании земельной комиссии Одесского городского совета приостанавливает деятельность в межфракционном объединении «Умная политика» Дмитрия Разумкова.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении «Умная политика». Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях», — написал нардеп.
Депутат вновь объяснил свой поступок борьбой с незаконной застройкой в Одессе и заявил, что ожидает «честного и объективного расследования». Также он извинился перед «случайными людьми», которые могли пострадать в результате инцидента.
- 25 января народный депутат Артем Дмитрук устроил драку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета, которая обсуждала вопрос земли под санаторием Госпогранслужбы «Аркадия». Нардеп заявил, что его не пускали на заседание, потому он прорвался на него с помощью помощников, после чего начал бегать по столам и ломать мебель.
- В результате инцидента пострадали три человека. Полиция расследует хулиганство, а генеральный прокурор осудила поведение нардепа. Сам Дмитрук заявлял, что горсовет в угоду мэру Геннадию Труханову «дерибанит» земли Одессы. Своими действиями он хотел помешать членам комиссии начать работу.