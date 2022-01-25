Нардеп Артем Дмитрук устроил потасовку в горсовете Одессы. Пострадали три человека

Народный депутат Артем Дмитрук, которого исключили из партии «Слуга народа», устроил драку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета, которая обсуждала вопрос «отвода земли» под санаторием Госпогранслужбы «Аркадия».

Об этом сообщает «Думская».

Дмитрук заявил, что на заседание его не пропускали, как и журналистов. Прорвался он усилиями сторонников, после чего начал бегать по столам и ломать мебель. Его пытались успокоить сотрудники горсовета и муниципальной безопасности.

Дмитрук заявил, что горсовет в угоду мэру Геннадию Труханову «дерибанит» земли Одессы. Он пояснил, что постарался всеми возможными способами помешать членам комиссии начать работу.

Полиция сообщила, что из-за стычки пострадали трое охранников облсовета. Инцидент квалифицировали по ч. 3 ст. 296 УК — хулиганство.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители обязательно разберутся в ситуации и осудила поведение нардепа.

«По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти — за нами сейчас очень внимательно наблюдают из всех уголков планеты, мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно! Имейте совесть», — написала она в Facebook.