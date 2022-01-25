Син Джона Леннона виставив на аукціон памʼятні речі гурту The Beatles

Син Джона Леннона Джуліан виставив на цифровий NFT-аукціон асортимент памʼятних речей гурту The Beatles . Про це повідомляє Bloomberg .

«Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька», — сказав Джуліан Леннон.

Онлайн-аукціон відбудеться 7 лютого, хоча торги та реєстрація вже розпочалися. Частина виручки піде у фонд Джуліана Леннона «Біле перо».