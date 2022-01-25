Син Джона Леннона виставив на аукціон памʼятні речі гурту The Beatles

Син Джона Леннона Джуліан виставив на цифровий NFT-аукціон асортимент памʼятних речей гурту The Beatles. Про це повідомляє Bloomberg.
На торгах представлені:
- одяг, який носив Джон Леннон;
- рукописні нотатки Пола Маккартні;
- гітари, які Джон Леннон подарував сину Джуліану;
- афганське пальто Джона Леннона зі зйомок фільму «Чарівна таємниця» та чорний плащ, який він носив у фільмі «Допоможіть!»;
- ноти до пісні Hey Jude, яку написав Пол Маккартні.
«Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька», — сказав Джуліан Леннон.
Онлайн-аукціон відбудеться 7 лютого, хоча торги та реєстрація вже розпочалися. Частина виручки піде у фонд Джуліана Леннона «Біле перо».
- У вересні 2019-го колишні учасники The Beatles сер Пол Маккартні та сер Рінго Старр обʼєдналися, щоб записати кавер-версію пісні, написаної Джоном Ленноном в останній рік його життя.