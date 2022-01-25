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Син Джона Леннона виставив на аукціон памʼятні речі гурту The Beatles

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Син Джона Леннона Джуліан виставив на цифровий NFT-аукціон асортимент памʼятних речей гурту The Beatles. Про це повідомляє Bloomberg.

На торгах представлені:

  • одяг, який носив Джон Леннон;
  • рукописні нотатки Пола Маккартні;
  • гітари, які Джон Леннон подарував сину Джуліану;
  • афганське пальто Джона Леннона зі зйомок фільму «Чарівна таємниця» та чорний плащ, який він носив у фільмі «Допоможіть!»;
  • ноти до пісні Hey Jude, яку написав Пол Маккартні.

«Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька», — сказав Джуліан Леннон.

Онлайн-аукціон відбудеться 7 лютого, хоча торги та реєстрація вже розпочалися. Частина виручки піде у фонд Джуліана Леннона «Біле перо».