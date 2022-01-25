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Сын Джона Леннона выставил на аукцион памятные вещи группы The Beatles

Автор:
Ангелина Шеремет
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Сын Джона Леннона Джулиан выставил на цифровой NFT-аукцион ассортимент памятных вещей группы The Beatles. Об этом сообщает Bloomberg.

На торгах представлены:

  • наряды, которые носил Джон Леннон;
  • рукописные заметки Пола Маккартни;
  • гитары, которые Джон Леннон подарил сыну Джулиану;
  • афганское пальто Джона Леннона со съемок фильма «Волшебная тайна» и черный плащ, который он носил в фильме «Помогите!»;
  • ноты к песне Hey Jude, написанной Полом Маккартни.

«Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и по-новому продлить наследие моего отца», — сказал Джулиан Леннон.

Онлайн-аукцион пройдет 7 февраля, хотя торги и регистрация уже начались. Часть выручки отправится в фонд Джулиана Леннона «Белое перо».