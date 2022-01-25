Сын Джона Леннона выставил на аукцион памятные вещи группы The Beatles

Сын Джона Леннона Джулиан выставил на цифровой NFT-аукцион ассортимент памятных вещей группы The Beatles . Об этом сообщает Bloomberg .

«Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и по-новому продлить наследие моего отца», — сказал Джулиан Леннон.

Онлайн-аукцион пройдет 7 февраля, хотя торги и регистрация уже начались. Часть выручки отправится в фонд Джулиана Леннона «Белое перо».