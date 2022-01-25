Сын Джона Леннона выставил на аукцион памятные вещи группы The Beatles

Сын Джона Леннона Джулиан выставил на цифровой NFT-аукцион ассортимент памятных вещей группы The Beatles. Об этом сообщает Bloomberg.
На торгах представлены:
- наряды, которые носил Джон Леннон;
- рукописные заметки Пола Маккартни;
- гитары, которые Джон Леннон подарил сыну Джулиану;
- афганское пальто Джона Леннона со съемок фильма «Волшебная тайна» и черный плащ, который он носил в фильме «Помогите!»;
- ноты к песне Hey Jude, написанной Полом Маккартни.
«Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и по-новому продлить наследие моего отца», — сказал Джулиан Леннон.
Онлайн-аукцион пройдет 7 февраля, хотя торги и регистрация уже начались. Часть выручки отправится в фонд Джулиана Леннона «Белое перо».
- В сентябре 2019-го бывшие участники The Beatles сэр Пол Маккартни и сэр Ринго Старр воссоединились, чтобы записать кавер-версию песни, написанной Джоном Ленноном в последний год его жизни.