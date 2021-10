«Це все наш любий Джонні». Маккартні вважає Леннона винним у розпаді The Beatles

Британський музикант та колишній учасник гурту The Beatles сер Пол Маккартні заявив, що ініціатором розпаду колективу був інший його ексучасник Джон Леннон.

Про це пише BBC.

«Я не провокував розкол. Це був наш Джонні. Я не та людина, яка стала б причиною такого. Ні-ні-ні, одного разу Джон увійшов до кімнати і сказав, що залишає The Beatles, додавши: «Я дуже переживаю, це наче розлучення», — сказав Маккартні в інтервʼю BBC.

Він також припустив, що гурт міг би продовжити існування, якби не відхід Леннона. «Справа ж полягала в тому, що Джон починав нове життя з Йоко, і він хотів... тиждень пролежати в Амстердамі в ліжку заради миру, і ти не міг цьому зарадити. Це був найважчий період мого життя», — сказав музикант.

Він додав, що хотів, аби The Beatles продовжував існувати. «Я гадав, що ми робимо досить хороші речі — Abbey Road, Let It Be, і я думав, що ми можемо продовжити», — згадує Маккартні.

Музикант також підкреслив, що скандал з розпадом The Beatles у 1970 році розгорівся через нового менеджера групи Аллена Клейна, який відкладав початок роботи з гуртом через необхідність владнати власні справи.

«Протягом кількох місяців нам доводилося вдавати [єдність гурту]. Це було дивно, тому що ми всі знали, що це кінець The Beatles, але ми не могли просто піти», — розповів музикант. Зрештою Маккартні подав до суду на решту колективу, домагаючись розірвання їхніх договірних відносин, аби «утримати їхню музику від рук Клейна».

«Мені довелося битися, і єдиний спосіб боротьби — подати в суд на інших «бітлів», тому що вони залишалися з Клейном. Через роки вони подякували мені за це. Але я не був причиною розпаду», — наполіг Маккартні.