Ексочільник ГУР Бурба: Україна розповіла про спецоперацію щодо «вагнерівців» МЗС Білорусі

Колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що Україна розповіла про спецоперацію щодо «вагнерівців» Білорусі. Нібито з України телефонували очільнику МЗС Білорусі Володимиру Макею.

Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Бурби, сама ідея операції народилася ще в 2018 році, тоді ж була створена і спеціальна група. Українські розвідники отримали можливість проникнути в керівний склад однієї з російських ПВК під назвою «МАР».

«Ми не просто змогли керувати нею, ми ще й змогли проникнути у спеціальні служби Росії, які здійснювали нагляд за компанією. Ми могли координувати військову компанію і дивитися, як за нею спостерігають спецслужби Росії. На кінець 2018 — початок 2019 року ми подумали: а давайте спробуємо не просто знати, які плани у військової компанії. Давайте спробуємо підкорегувати їх таким чином, щоб це могло забезпечити документування злочинних дій. І використовувати це в майбутньому як докази для наших справ у міжнародних судах», — зазначив він.

Після перемоги Зеленського на виборах Бурба зазначив, що доповідав йому про хід операції і комунікація тривала аж до самої спецоперації. Він також розповів, що у травні 2020 року йому пропонували посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Водночас з квітня 2020 року на доповідях про хід операції крім президента були ще й інші особи. 23 липня Бурба разом із заступником голови СБУ Русланом Баранецьком прибули до ОП на чергову доповідь, але вони мали зустріч з Єрмаком, який передав слова Зеленського про необхідність відтермінувати операцію.