Экс-глава ГУР Бурба: Украина рассказала о спецоперации по «вагнеровцам» МИД Беларуси

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что Украина рассказала о спецоперации по «вагнеровцам» Беларуси. Якобы из Украины звонили по телефону главе МИД Беларуси Владимиру Макею.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Бурбы, сама идея операции родилась еще в 2018 году, тогда же была создана и специальная группа. Украинские разведчики получили возможность проникнуть в руководящий состав одной из российских ЧВК под названием «МАР».

«Мы не просто смогли управлять ею, мы еще смогли проникнуть в специальные службы России, которые осуществляли надзор за компанией. Мы могли координировать военную компанию и смотреть, как за ней наблюдают спецслужбы России. В конце 2018 — начале 2019 года мы подумали: а давайте попробуем не просто знать, какие планы у военной компании. Давайте попробуем подкорректировать их так, чтобы это могло обеспечить документирование преступных действий. И использовать это в будущем как доказательства наших дел в международных судах», — отметил он.

После победы Зеленского на выборах Бурба отметил, что докладывал ему о ходе операции и коммуникация продолжалась вплоть до самой спецоперации. Он также рассказал, что в мае 2020 года ему предлагали должность главы Службы внешней разведки.

В то же время с апреля 2020 года на докладах о ходе операции кроме президента были еще и другие лица. 23 июля Бурба вместе с заместителем председателя СБУ Русланом Баранецким прибыли в ОП на очередной доклад, но у них была встреча с Ермаком, который передал слова Зеленского о необходимости отсрочить операцию.