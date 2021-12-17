Бывший руководитель военной разведки Василий Бурба уволился из Вооруженных сил

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба был уволен из Вооруженных сил Украины на основании его же рапорта. Об этом он заявил в комментарии Liga.net.

По словам Бурбы, министр обороны Алексей Резников подписал его повторный рапорт на увольнение 15 декабря. Первый рапорт об увольнении отказался подписывать предыдущий глава Минобороны Андрей Таран.

«Он [Резников] уволил меня по моему рапорту, который был написан еще в сентябре», — сказал Бурба.

В то время, напомнил он, должно было состояться заседание Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера», на котором планировали заслушать его показания, однако заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.