Бывший руководитель военной разведки Василий Бурба уволился из Вооруженных сил

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба был уволен из Вооруженных сил Украины на основании его же рапорта. Об этом он заявил в комментарии Liga.net.
По словам Бурбы, министр обороны Алексей Резников подписал его повторный рапорт на увольнение 15 декабря. Первый рапорт об увольнении отказался подписывать предыдущий глава Минобороны Андрей Таран.
«Он [Резников] уволил меня по моему рапорту, который был написан еще в сентябре», — сказал Бурба.
В то время, напомнил он, должно было состояться заседание Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера», на котором планировали заслушать его показания, однако заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.
«То есть они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны [Таран] и сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр [Резников] удовлетворил, приказ подписан», — сказал Бурба.
Резников в комментарии журналистам уточнил, что приказ № 660 об уходе Бурбы издан 9 декабря. С 5 августа 2021 года разведку Минобороны возглавляет Кирилл Буданов.
- Василий Бурба руководил военной разведкой в тот момент, когда готовилась спецоперация по задержанию «вагнеровцев», которые воевали на Донбассе. Однако украинские спецслужбы решили перенести ее на несколько дней и спецоперация сорвалась: боевиков задержали беларусские спецслужбы и выдали их России. Кто в этом виноват — неизвестно, но Бурба заявлял, что приказ перенести спецоперацию с «вагнеровцами» дал президент Владимир Зеленский, но не лично, а через делегированное лицо — главу Офиса президента Андрея Ермака.
- 7 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.