У Запоріжжі та Кривому Розі другий день поспіль «мінують» всі школи

До поліції Запоріжжя та Кривого Рогу другий день поспіль (24 та 25 січня) надходить повідомлення про нібито замінування всіх шкіл.

Про це повідомляють місцеві видання «061» та «Первый городской».

Повідомлення запорізьким правоохоронцям надійшло о 10:45. Крім усіх шкіл повідомили і про нібито замінування Електротехнічного коледжу. Видання «061» пише, що рішення щодо евакуації учнів та педагогів керівництво кожного навчального закладу ухвалює індивідуально на місці.

У Кривому Розі повідомлення до поліції надійшло близько 08:00 — якраз, коли у навчальних закладах починаються уроки. Дітей евакуювали зі шкіл, а пізніше місцева комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення ввести у школах дистанційну форму навчання: із 25 січня і до особливого розпорядження.