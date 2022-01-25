В Запорожье и Кривом Роге второй день подряд «минируют» все школы

В полицию Запорожья и Кривого Рога второй день подряд (24 и 25 января) поступает сообщение о якобы минировании всех школ.
Об этом сообщают местные издания «061» и «Первый городской».
Сообщение запорожским правоохранителям поступило в 10:45. Кроме всех школ сообщили и о якобы минировании Электротехнического колледжа. Издание «061» пишет, что решение по эвакуации учеников и педагогов руководство каждого учебного заведения принимает индивидуально на месте.
В Кривом Роге сообщение в полицию поступило около 08:00 — как раз, когда в учебных заведениях начинаются уроки. Детей эвакуировали из школ, а позже местная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести в школах дистанционную форму обучения: с 25 января и до особого распоряжения.
- Волна сообщений о минировании в Украине началась 7 января. Тогда взрывчатку искали в 10 ТРЦ Киева и на вокзале, а 8 января — во всех ТРЦ столицы. 12 января правоохранители проверяли на наличие взрывчатки 600 объектов в девяти областях, а 13 января — более 200 объектов. Преимущественно сообщалось о минировании ТРЦ, школ, вокзалов, аэропортов и метро. Ни на одном из объектов взрывчатку не нашли.
- Служба безопасности Украины связала волну пседоминирования объектов инфраструктуры с Россией, заявив, что это распространенный инструмент гибридной агрессии РФ. Спецслужба считает, что цель таких сообщений — создать напряжение и панические настроения в обществе. СБУ призывает украинцев четко осознавать это и сохранять спокойствие.