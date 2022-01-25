Україна опустилася на 122 місце в Індексі сприйняття корупції від Transparency International

Україна опустилася на 5 пунктів в Індексі сприйняття корупції — 2021, як порівняти з 2020 роком. Україна посіла 122 місце серед 180 країн, у 2020 році вона перебувала на 117 місці.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації Transparency International.

«32 бали зі 100 можливих отримала Україна [...] за 2021 рік. Наш показник знизився на один бал, і тепер Україна у CPI посідає 122 місце зі 180 країн. Поруч із Україною — африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал нас випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни й Алжир — усі вони мають по 33 бали», — зазначено у звіті.

Із сусідів України гірша ситуація лише в Росії, яка посіла 136 місце.

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик назвав нинішні показники України своєрідним застоєм, оскільки раніше країна демонструвала певний ріст.

За його словами, з одного боку, у 2021 році було вирішено питання про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, але з іншого — відсутність ухваленої антикорупційної стратегії, затягування з обранням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тощо.

Цього року Transparency International дає Україні пʼять рекомендацій: