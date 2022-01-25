Украина опустилась на 122 место в Индексе восприятия коррупции от Transparency International

Украина опустилась на 5 пунктов в Индексе восприятия коррупции — 2021 по сравнению с 2020 годом. Украина заняла 122 место среди 180 стран, тогда как в 2020 году она была на 117 месте.

Об этом говорится в отчете международной организации Transparency International.

«32 балла из 100 возможных получила Украина [...] за 2021 год. Наш показатель снизился на один балл, и теперь Украина в CPI занимает 122 место из 180 стран. Рядом с Украиной — африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл нас опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир — все они получили по 33 балла», — сказано в отчете.

Из соседей Украины хуже ситуация только у России — она заняла 136 место.

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик назвал нынешние показатели Украины своеобразным застоем, поскольку ранее страна показывала определенное продвижение.

По его словам, с одной стороны, в 2021 году решился вопрос о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, но с другой — отсутствие принятой антикоррупционной стратегии, затягивание с избранием руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и так далее.

В этом году Transparency International дает Украине пять рекомендаций: