Космічний телескоп «Джеймс Вебб» досяг точки Лагранжа. Звідти він спостерігатиме за Всесвітом

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» через тридцять днів після запуску досяг у космосі точки Лагранжа L2, звідки він спостерігатиме за Всесвітом. Відстань до цієї точки від Землі становить 1,5 мільйона кілометрів.

Про це повідомляє NASA.

«Джеймса Вебба» вивели на орбіту біля цього місця завдяки короткому пʼятихвилинному включенню двигуна. Протягом наступних пʼяти місяців фахівці NASA налаштовуватимуть обсерваторію та вирівнюватимуть дзеркала. Після цього телескоп розпочне роботу та надасть перші наукові дані. Очікується, що вони надійдуть у червні 2022 року. Головне завдання телескопа — сфотографувати найперші зірки, що засяяли у Всесвіті, і досліджувати далекі планети, щоб зʼясувати, чи можуть вони бути придатними для життя.

Точка Лагранжа 2 — одна з пʼяти гравітаційних «зон найкращого сприйняття» навколо Сонця та Землі, де супутники можуть утримувати своє положення з невеликими коригуваннями орбіти, тим самим заощаджуючи паливо. Іншою перевагою є те, що «Вебб» не відчуватиме на L2 великих коливань температури та світла, яким піддаються космічні телескопи, розташовані набагато ближче до Землі. Це життєво важливо для місії, адже телескоп призначений для спостереження за космосом в інфрачервоному світлі, тому має підтримувати постійні надхолодні умови для свого обладнання. Інфрачервоне світло має хвилі, які трохи довші за хвилі видимого світла. Воно дозволить телескопу, наприклад, дивитися крізь пил на зірки, які інакше були б приховані.