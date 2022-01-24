«Біологічний годинник Путіна цокає». Секретар РНБО пояснив, чому Росія розхитує міжнародну політичну ситуацію

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтервʼю «ВВС Україна» заявив, що загроза зі сторони Росії існує ще з 2008 року і зараз вона аж ніяк не стала більшою.

«Загрози не відрізняються. Це загроза для нашої країни існує від 2008 року, коли Путін перейшов в активну фазу своїх напрацювань. У нас сьогодні вже є нове покоління наших громадян, які не знають, що таке Радянський Союз, що таке Червона площа, хто такий Ленін... Ми живемо в іншому світі, і це дуже турбує Росію. У них дуже обмаль часу лишилося, щоб вирішувати це питання. І ми це також усвідомлюємо, що біологічний годинник Путіна, біологічний годинник РФ — він цокає. І я вже неодноразово казав, що ми будемо з вами свідками незалежного Татарстану, незалежної Ічкерії — вільних країн, які сьогодні цілком утримуються в орбіті РФ», — наголосив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що зараз головне завдання Росії полягає у розхитуванні внутрішньої ситуації в Україні і, на жаль, їм непогано це вдається.

«Наше завдання — в спокійній виваженій обстановці робити свою справу. Що ми і робимо. Чи готові ми до їхніх активних дій? Так, готові. Чи будуть вони їх проводити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього іде, і тут не треба робити якісь наголоси. Ми в цьому процесі перебуваємо після першого вторгнення, яке відбулося у 2014 році, — із захопленням наших територій», — зазначив Данілов.

А у відповідь на евакуацію працівників посольства США, він наголосив, що «представники ЄС сьогодні зробили заяви, що не бачать підстав для того, аби евакуювати своїх дипломатів».