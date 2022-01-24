У Кривому Розі «секретний агент Росії» повідомив про замінування всіх шкіл

У Кривому Розі вранці 24 січня на пошту поліції надійшов лист про замінування всіх шкіл. Дітей та вчителів евакуювали, школи сьогодні не працюватимуть.

Про це повідомляють місцевий телеканал D1 та «Перший криворізький».

Лист надійшов від аноніма, який представився «секретним агентом Росії» та пригрозив, що вже за годину усі школи Кривого Рогу «злетять у повітря». Дітей вивели на свіже повітря на безпечну відстань від навчальних закладів та передали батькам. Нагадаємо, минулого тижня у Кривому Розі через постійні мінування шкіл їх тимчасово перевели на дистанційне навчання. Цього понеділка, 24 січня, очне навчання за партами мали відновити.

Крім цього, 24 січня поліції повідомили і про замінування Черкаського художньо-технічного коледжу, пише «Суспільне». У Миколаєві поліції повідомили про замінування шкіл № 18 та № 46.