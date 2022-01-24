В Кривом Роге «секретный агент России» сообщил о минировании всех школ

В Кривом Роге утром 24 января на почту полиции поступило письмо о минировании всех школ. Детей и учителей эвакуировали, школы сегодня не будут работать.

Об этом сообщают местный телеканал D1 и «Первый криворожский».

Письмо поступило от анонима, который представился «секретным агентом России» и пригрозил, что через час все школы Кривого Рога «взлетят в воздух». Детей вывели на свежий воздух на безопасное расстояние от учебных заведений и передали родителям. Напомним, на прошлой неделе в Кривом Роге из-за постоянных минирований школ их временно перевели на дистанционное обучение. В этот понедельник, 24 января, очное обучение за партами должны были возобновить.

Кроме этого, 24 января также полиции сообщили и о минировании Черкасского художественно-технического колледжа, пишет «Суспільне». В Николаеве же полиции сообщили о минировании школ № 18 и № 46.