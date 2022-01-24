В Кривом Роге «секретный агент России» сообщил о минировании всех школ

В Кривом Роге утром 24 января на почту полиции поступило письмо о минировании всех школ. Детей и учителей эвакуировали, школы сегодня не будут работать.
Об этом сообщают местный телеканал D1 и «Первый криворожский».
Письмо поступило от анонима, который представился «секретным агентом России» и пригрозил, что через час все школы Кривого Рога «взлетят в воздух». Детей вывели на свежий воздух на безопасное расстояние от учебных заведений и передали родителям. Напомним, на прошлой неделе в Кривом Роге из-за постоянных минирований школ их временно перевели на дистанционное обучение. В этот понедельник, 24 января, очное обучение за партами должны были возобновить.
Кроме этого, 24 января также полиции сообщили и о минировании Черкасского художественно-технического колледжа, пишет «Суспільне». В Николаеве же полиции сообщили о минировании школ № 18 и № 46.
- Волна сообщений о минировании в Украине началась 7 января. Тогда взрывчатку искали в 10 ТРЦ Киева и на вокзале, а 8 января — во всех ТРЦ столицы. 12 января правоохранители проверяли на наличие взрывчатки 600 объектов в девяти областях, а 13 января — более 200 объектов. Преимущественно сообщалось о заминировании ТРЦ, школ, вокзалов, аэропортов и метро. Ни на одном из объектов взрывчатку не нашли.
- Служба безопасности Украины связала волну пседоминирования объектов инфраструктуры с Россией, заявив, что это распространенный инструмент гибридной агрессии РФ. Спецслужба считает, что цель таких сообщений — создать напряжение и панические настроения в обществе. СБУ призывает украинцев четко осознавать это и сохранять спокойствие.