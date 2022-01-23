Президент Вірменії подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян 23 січня подав у відставку через відсутність інструментів для впливу на політику. Відповідну заяву опублікували на його сайті.

Своє рішення він пояснив так: «У президента немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у цей непростий для країни та народу час. У цей непростий для нашої держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи цим увагу громадськості від найважливіших питань».

Крім того, президент заявив, що він сам, а в окремих випадках і його сім'я ставали мішенню «різних політичних груп», яких цікавлять «тільки його минуле, різні теорії змови та міфи». Саркісян зазначив, що це рішення зовсім не емоційне, «воно дотримується певної логіки».