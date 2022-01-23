Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян 23 января подал в отставку из-за отсутствия инструментов для влияния на политику. Соответствующее заявление опубликовали на его сайте.

Свое решение он объяснил так: «У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время. В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов».

Кроме того, президент заявил, что он сам, а в отдельных случаях и его семья, становились мишенью «различных политических групп», которые интересует «только его прошлое, различные теории заговора и мифы». Саркисян отметил, что это решение совсем не эмоциональное, «оно придерживается определенной логики».