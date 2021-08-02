Пашиняна втретє призначили премʼєр-міністром Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян призначив Нікола Пашиняна премʼєр-міністром країни. Про це йдеться в указі президента від 2 серпня.

Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів (це його рішення мало на меті послабити політичну напруженість у країні після програшу у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах). За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.

Вибори все ж відбулись 20 червня 2021 року — партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті 53,92%.