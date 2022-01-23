Обʼєднані Арабські Емірати заборонили запускати дрони через нещодавню атаку на нафтові обʼєкти

Обʼєднані Арабські Емірати заборонили у країні запуски дронів із розважальною метою. Причина — нещодавні атаки єменських повстанців-хуситів на нафтові обʼєкти за допомогою дронів-камікадзе.

Про це йдеться у заяві МВС, а деталі повідомляє The Washington Post.

Заборона вже набула чинності і стосується любителів дронів та інших операторів легких електричних спортивних літаків. Вони несуть «юридичну відповідальність», якщо їх упіймають за польотом дронів.

Організації, які мають робочі контракти або комерційні чи рекламні проєкти, які вимагають залучення дронів, повинні звʼязатися із органами цивільної авіації, щоб їм надали відповідний дозвіл.

Урядові постанови в ОАЕ вже обмежують польоти дронів у житлових районах, а також поблизу, навколо та над аеропортами. Користувачі дронів зазвичай мають отримати сертифікат від органів цивільної авіації.