Объединенные Арабские Эмираты запретили запускать дроны из-за недавней атаки на нефтяные объекты

Объединенные Арабские Эмираты запретили в стране запуск дронов с развлекательной целью. Причина — недавние атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты с помощью дронов-камикадзе.
Об этом говорится в заявлении МВД, а детали сообщает The Washington Post.
Запрет уже вступил в силу и касается любителей дронов и других операторов легких электрических спортивных самолетов. Они несут «юридическую ответственность», если их поймают за полетом дронов.
Организации, у которых есть рабочие контракты или коммерческие или рекламные проекты, которые требуют привлечения дронов, должны связаться с органами гражданской авиации, чтобы им предоставили соответствующее разрешение.
Правительственные постановления в ОАЭ уже ограничивают полеты дронов в жилых районах, а также вблизи, вокруг и над аэропортами. Пользователи дронов обычно должны получить сертификат от органов гражданской авиации.
- 17 января хуситы, которых поддерживает Иран, с помощью дронов-камикадзе атаковали международный аэропорт в Абу-Даби и порт. Целями атак являлись объекты Национальной нефтяной компании ADNOC. Хуситам удалось взорвать три танкера, устроить пожар на мощностях компании и в аэропорту. В результате атаки погибли три человека. Из-за атаки на нефтяные объекты 18 января мировые цены на нефть подскочили до уровня 2014: стоимость фьючерса на марку Brent достигла $88 за баррель, а на марку WTI — $85.