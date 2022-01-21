На тлі російської загрози Канада виділить Україні $100 мільйонів кредиту. Гроші підуть на підтримку економіки

Канада надасть Україні кредит у розмірі 120 мільйонів канадських доларів (близько $100 мільйонів) для економічної підтримки країни.

Про це повідомляє зовнішньополітичне відомство Канади.

«Росія прагне дестабілізувати Україну, зокрема економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України», — заявив премʼєр-міністр Джастін Трюдо і додав, що Канада вивчає додаткові можливості надання фінансової та іншої підтримки.

«Вітаємо рішення Канади виділити 120 мільйонів канадських доларів на підтримку України. Сильна Україна — запорука європейської безпеки. Канада ще раз демонструє справжню відданість духу особливого партнерства між двома країнами», — прокоментував рішення Канади президент України Володимир Зеленський.

У 2014—2015 роках Канада надала Україні позику на $400 мільйонів. Цей кредит Київ погасив у 2020 році.