На фоне российской угрозы Канада выделит Украине кредит на $100 миллионов. Деньги пойдут на поддержку экономики

Канада предоставит Украине кредит в размере 120 миллионов канадских долларов (около $100 миллионов) для экономической поддержки страны.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Канады.

«Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо и добавил, что Канада изучает дополнительные возможности предоставления финансовой поддержки.

«Приветствуем решение Канады выделить 120 миллионов канадских долларов на поддержку Украины. Сильная Украина — залог европейской безопасности. Канада снова демонстрирует подлинную преданность духу особого партнерства между двумя странами», — прокомментировал решение Канады президент Украины Владимир Зеленский.

В 2014—2015 годах Канада предоставила Украине заем в размере $400 миллионов. Этот кредит Киев погасил в 2020 году.