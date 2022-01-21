Українська співачка Alina Pash виграла премію Music Moves Europe Awards

Українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) перемогла в європейському музичному конкурсі Music Moves Europe Awards 2022.
Про це повідомили на сайті премії.
Журі конкурсу наголосило, що українська виконавиця «справді цікава й унікальна артистка».
«Сильний віжуал, сильний продакшн. Справді, можна відразу сказати, які цінності вона відстоює», — зазначили в журі.
Співачка подякувала журі за те, що європейські фахівці так високо оцінили українську культуру.
Окрім українки, переможцями Music Moves Europe Awards 2022 стали:
- Denise Chaila (Ірландія);
- Дeva (Угорщина);
- Meskerem Mees (Бельгія);
- Mezerk (Франція);
- Blanks (Нідерланди).
Кожен переможець премії отримав по €10 тисяч.
До складу журі ввійшли:
- Gemma Bradley (BBC Radio 1);
- Cindy Castillo (Mad Cool Festival);
- Kevin Cole (KEXP);
- Bryan Johnson (Spotify);
- українська реперка alyona alyona, переможниця минулого року в номінації Public Choice.
Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Європейським Союзом у 2019 році. Мета нагороди — відзначити нових європейських артистів і підтримати їх у розвитку міжнародної карʼєри.
- До попереднього переліку кандидатів Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» потрапили 27 виконавців, серед яких й Alina Pash.