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Українська співачка Alina Pash виграла премію Music Moves Europe Awards

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Українська співачка Alina Pash виграла премію Music Moves Europe Awards

Music Moves Europe Awards 2022

Українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) перемогла в європейському музичному конкурсі Music Moves Europe Awards 2022.

Про це повідомили на сайті премії.

Журі конкурсу наголосило, що українська виконавиця «справді цікава й унікальна артистка».

«Сильний віжуал, сильний продакшн. Справді, можна відразу сказати, які цінності вона відстоює», — зазначили в журі.

Співачка подякувала журі за те, що європейські фахівці так високо оцінили українську культуру.

Окрім українки, переможцями Music Moves Europe Awards 2022 стали:

  • Denise Chaila (Ірландія);
  • Дeva (Угорщина);
  • Meskerem Mees (Бельгія);
  • Mezerk (Франція);
  • Blanks (Нідерланди).

Кожен переможець премії отримав по €10 тисяч.

До складу журі ввійшли:

  • Gemma Bradley (BBC Radio 1);
  • Cindy Castillo (Mad Cool Festival);
  • Kevin Cole (KEXP);
  • Bryan Johnson (Spotify);
  • українська реперка alyona alyona, переможниця минулого року в номінації Public Choice.

Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Європейським Союзом у 2019 році. Мета нагороди — відзначити нових європейських артистів і підтримати їх у розвитку міжнародної карʼєри.