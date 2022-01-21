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Украинская певица Alina Pash выиграла премию Music Moves Europe Awards

Автор:
София Телишевская
Дата:
Украинская певица Alina Pash выиграла премию Music Moves Europe Awards

Music Moves Europe Awards 2022

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) победила в европейском музыкальном конкурсе Music Moves Europe Awards 2022.

Об этом сообщили на сайте премии.

Жюри конкурса отметило, что украинская исполнительница «действительно интересная и уникальная артистка».

«Сильный вижуал, сильный продакшн. Действительно, можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает», — отметили в жюри.

Певица поблагодарила жюри за то, что европейские специалисты так высоко оценили украинскую культуру.

Кроме украинки, победителями Music Moves Europe Awards 2022 стали:

  • Denise Chaila (Ирландия);
  • Дева (Венгрия);
  • Meskerem Mees (Бельгия);
  • Mezerk (Франция);
  • Blanks (Нидерланды).

Каждый победитель премии получил по €10 тысяч.

В состав жюри вошли:

  • Gemma Bradley (BBC Radio 1);
  • Cindy Castillo (Mad Cool Festival);
  • Kevin Cole (KEXP);
  • Bryan Johnson (Spotify);
  • украинская рэп-исполнительница alyona alyona, победительница прошлого года в номинации Public Choice.

Премия The Music Moves Europe Talent Awards основана Европейским Союзом в 2019 году. Цель награды — отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии международной карьеры.