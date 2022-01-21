Украинская певица Alina Pash выиграла премию Music Moves Europe Awards

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) победила в европейском музыкальном конкурсе Music Moves Europe Awards 2022.
Об этом сообщили на сайте премии.
Жюри конкурса отметило, что украинская исполнительница «действительно интересная и уникальная артистка».
«Сильный вижуал, сильный продакшн. Действительно, можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает», — отметили в жюри.
Певица поблагодарила жюри за то, что европейские специалисты так высоко оценили украинскую культуру.
Кроме украинки, победителями Music Moves Europe Awards 2022 стали:
- Denise Chaila (Ирландия);
- Дева (Венгрия);
- Meskerem Mees (Бельгия);
- Mezerk (Франция);
- Blanks (Нидерланды).
Каждый победитель премии получил по €10 тысяч.
В состав жюри вошли:
- Gemma Bradley (BBC Radio 1);
- Cindy Castillo (Mad Cool Festival);
- Kevin Cole (KEXP);
- Bryan Johnson (Spotify);
- украинская рэп-исполнительница alyona alyona, победительница прошлого года в номинации Public Choice.
Премия The Music Moves Europe Talent Awards основана Европейским Союзом в 2019 году. Цель награды — отметить новых европейских артистов и поддержать их в развитии международной карьеры.
- В предварительный список кандидатов Национального отбора на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2022» попали 27 исполнителей, среди них и Alina Pash.