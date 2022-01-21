Украинская певица Alina Pash выиграла премию Music Moves Europe Awards

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) победила в европейском музыкальном конкурсе Music Moves Europe Awards 2022.

Об этом сообщили на сайте премии.

Жюри конкурса отметило, что украинская исполнительница «действительно интересная и уникальная артистка».

«Сильный вижуал, сильный продакшн. Действительно, можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает», — отметили в жюри.

Певица поблагодарила жюри за то, что европейские специалисты так высоко оценили украинскую культуру.

Кроме украинки, победителями Music Moves Europe Awards 2022 стали:

Denise Chaila (Ирландия);

Дева (Венгрия);

Meskerem Mees (Бельгия);

Mezerk (Франция);

Blanks (Нидерланды).

Каждый победитель премии получил по €10 тысяч.

В состав жюри вошли: