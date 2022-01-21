Кличко одужав після повторного зараження коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що одужав від коронавірусу.
Про це він повідомив у Telegram.
«Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Усе добре, вірусу немає», — заявив мер.
Він розповів, що штам «Омікрон» був схожий на звичайну застуду з такими симптомами, як закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури. «Оскільки маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим», — зазначив Кличко.
- 17 січня Кличко повідомив, що захворів на коронавірус. Уперше COVID-19 у столичного мера виявили 24 жовтня 2020 року.
- В Україні за добу 20 січня виявили 20 156 нових випадків коронавірусу. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався черговий спалах коронавірусу, епіцентром стали західні області. Найскладніша ситуація на Івано-Франківщині, там планують запровадити «червону» зону.