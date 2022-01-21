Кличко одужав після повторного зараження коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що одужав від коронавірусу.

Про це він повідомив у Telegram.

«Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Усе добре, вірусу немає», — заявив мер.

Він розповів, що штам «Омікрон» був схожий на звичайну застуду з такими симптомами, як закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури. «Оскільки маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим», — зазначив Кличко.