Кличко выздоровел после повторного заражения коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выздоровел от коронавируса.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, показавший минус, после чего поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет», — заявил мэр.

Он рассказал, что штамм «Омикрон» походил на обычную простуду с такими симптомами, как заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. «Поскольку у меня две прививки, течение болезни было легким и непродолжительным», — отметил Кличко.