Кличко выздоровел после повторного заражения коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выздоровел от коронавируса.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, показавший минус, после чего поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет», — заявил мэр.
Он рассказал, что штамм «Омикрон» походил на обычную простуду с такими симптомами, как заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. «Поскольку у меня две прививки, течение болезни было легким и непродолжительным», — отметил Кличко.
- 17 января Кличко сообщил, что заболел коронавирусом. Впервые COVID-19 у столичного мэра выявили 24 октября 2020 года.
- В Украине за сутки 20 января выявили 20 156 новых случаев коронавируса. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась очередная вспышка коронавируса, эпицентром стали западные области. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, там планируют ввести «красную» зону.