Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусом.

«Новость для меня — неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на неосложненное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома», — написал он в своем Telegram.

Кличко призвал киевлян придерживаться противовирусных правил и быть осторожными в местах скопления людей.