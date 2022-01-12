НАН: В Украине началась новая волна коронавируса

В Украине начинается новая волна коронавируса, количество положительных тестов выросло почти на 40% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Также увеличился и объем тестирований.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

В целом Украина с небольшой задержкой следует тенденциям стран Восточной Европы. Начало новой волны пришлось на праздничный период, что привело к искривлению данных, поэтому сейчас трудно спрогнозировать скорость распространения эпидемии.

Среднее суточное количество новых случаев инфицирований в Украине за последнюю неделю достигло 4 540, а летальных исходов — 158. Наблюдаемая летальность выросла до 3,2—3,3% по сравнению с данными 4—5-недельной давности.

Такой прирост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не связан с патогенными свойствами вируса.