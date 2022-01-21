У США померла найстаріша людина країни, їй було 115 років

У будинку для людей похилого віку померла Тельма Саткліфф — найстаріша мешканка США, їй було 115 років.
Про це повідомляє CNN із посиланням на слова її племінника.
Тельма Саткліфф отримала звання найстарішої живої людини Штатів 17 квітня 2021 року, вона також була сьомою найстарішою людиною у світі. Жінка до цього віку вже майже втратила зір і частково слух, але в іншому вона була «все ще дуже гострою».
Причиною свого довголіття Саткліфф називала відсутність дітей, те, що вона ніколи не курила і твердо вірила, що ніколи ні про що не треба турбуватися. Крім цього, жінка щоранку займалась спортом, прала руками та грала у бридж кілька разів на тиждень. За своє життя Саткліфф двічі подолала рак грудей.
- 2 січня 2022 року у Японії найстаріша людина світу Кане Танака відсвяткувала 119-річчя. Жінка народилася в 1903 році — у рік, коли брати Райт здійснили перший в історії пілотований політ на моторному аероплані та пройшов перший Тур де Франс.
- 18 січня 2022 року в Іспанії помер найстарший чоловік світу Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. Чоловік секретом свого довголіття називав те, що він нікого не ображав.