В США умер старейшая жительница страны, ей было 115 лет

В доме престарелых умерла Тельма Сатклифф — самая старая жительница США, ей было 115 лет.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова ее племянника.
Тельма Сатклифф получила звание самого старого живого человека Штатов 17 апреля 2021 года, она также была седьмым самым старым человеком в мире. Женщина к этому возрасту уже почти потеряла зрение и частично слух, но в остальном она была «все еще очень острой».
Причиной своего долголетия Сатклифф называла отсутствие детей, то, что она никогда не курила и твердо верила, что никогда ни о чем не надо беспокоиться. Кроме этого, женщина каждое утро занималась спортом, стирала руками и играла в бридж несколько раз в неделю. За свою жизнь Сатклифф дважды перенесла рак груди.
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