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В Испании умер самый старый мужчина мира

Автор:
Ангелина Шеремет
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В Испании 18 января в возрасте 112 лет и 341 день скончался самый старый мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Звание «Самого старого живого мужчины» Сатурнино получил в сентябре 2021 года — тогда ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино родился 11 февраля 1909 года, в 1933 году он женился на Антонине Баррио Гутьеррес. У супругов есть семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука. Мужчина секретом своего долголетия называл то, что он никого не обижал.

Guinness World Records

Сатурнино рассказывал, что благодаря своему невысокому росту — 1,50 м он избежал участия в гражданской войне в Испании в 1936 году и в то же время основал преуспевающий сапожный бизнес. Он начал производить обувь для армии и стал известным местным ремесленником. Когда не занимался бизнесом, то играл в футбол.