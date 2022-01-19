В Іспанії помер найстаріший чоловік світу

В Іспанії 18 січня у віці 112 років та 341 день помер найстарший чоловік світу Сатурніно де ла Фуенте Гарсія. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Звання «Найстаршого живого чоловіка» Сатурніно отримав у вересні 2021 року — тоді йому було 112 років та 211 днів.

Сатурніно народився 11 лютого 1909 року, у 1933 році він одружився з Антоніною Барріо Гутьєррес. У подружжя є семеро доньок, 14 онуків та 22 правнуків. Чоловік секретом свого довголіття називав те, що він нікого не ображав.