Самый старый человек мира отпраздновал 119-летие

В Японии самый старый человек мира Кане Танака отпраздновала 119-летие — 2 января 2022 года. Женщина провела этот день вместе с сотрудниками дома престарелых в префектуре Фукуока.

Об этом сообщает The Japan Times.

Из-за коронавирусных ограничений Кане Танака не смогла полноценно пообщаться с членами семьи. Для общения она использует жесты и увлекается головоломками и настольными играми. Женщина родилась в 1903 году – в год, когда братья Райт совершили первый в истории пилотируемый полет на моторном аэроплане и прошел первый Тур де Франс. Танака вышла замуж, когда ей было 19 лет, и помогала управлять семейным рестораном после того, как ее муж и старший сын отправились воевать во второй китайско-японской войне, которая началась в 1937 году.