Найстарша людина світу відсвяткувала 119-річчя

У Японії найстарша людина світу Кане Танака відсвяткувала 119-річчя — 2 січня 2022 року. Жінка провела цей день разом зі співробітниками будинку для людей похилого віку у префектурі Фукуока.

Про це повідомляє The Japan Times.

Через коронавірусні обмеження Кане Танака не змогла повноцінно контактувати із членами сімʼї. Для спілкування вона використовує жести і захоплюється головоломками та настільними іграми. Жінка народилася в 1903 році — у рік, коли брати Райт здійснили перший в історії пілотований політ на моторному аероплані і пройшов перший Тур де Франс. Танака одружилася, коли їй було 19 років, і допомагала керувати сімейним рестораном після того, як її чоловік і старший син вирушили воювати в другій китайсько-японській війні, яка почалася в 1937 році.