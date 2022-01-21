У Нью-Йорку демонтували статую президенту Рузвельту. Цього вимагали активісти BLM

Демонтаж виконали відповідно до рішення 2020 року на тлі масштабних протестів руху Black Lives Matter після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від дій поліцейського Дерека Шовена, якому дали 22 роки вʼязниці .

Низка активістів вимагала прибрати статую ще з 1970-х років, називаючи її расистською. Монумент зображує Рузвельта верхи на коні, а з боків пішки йдуть індіанець і темношкірий. На демонтаж влада і керівництво музею погодилися лише після натиску активістів BLM, котрі кілька разів обливали його фарбою під час протестів.