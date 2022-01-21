В Нью-Йорке демонтировали статую президенту Рузвельту. Этого требовали активисты BLM

В американском Нью-Йорке убрали статую 26-му президенту США Теодору Рузвельту, которая более 80 лет стояла у входа в Американский музей естествознания.
Об этом сообщает CNN.
Демонтаж выполнен в соответствии с решением 2020 года на фоне масштабных протестов движения Black Lives Matter после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полицейского Дерека Шовена, которому дали 22 года тюрьмы.
Ряд активистов требовал убрать статую еще с 1970-х годов, называя ее расистской. Монумент изображает Рузвельта верхом на лошади, а по бокам пешком идут индеец и темнокожий. На демонтаж власти и руководство музея согласились только после давления активистов BLM, которые несколько раз обливали его краской во время протестов.
- На фоне протестов в 2020 году в США остро поднялся вопрос памятников и статуй историческим личностям. В некоторых городах снесли памятники работорговцам и первооткрывателям. Тогда еще президент Дональд Трамп выступал против этого и грозил отправлять в тюрьму на 10 лет за снос памятников.