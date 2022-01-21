В Нью-Йорке демонтировали статую президенту Рузвельту. Этого требовали активисты BLM

В американском Нью-Йорке убрали статую 26-му президенту США Теодору Рузвельту, которая более 80 лет стояла у входа в Американский музей естествознания.

Об этом сообщает CNN.

Демонтаж выполнен в соответствии с решением 2020 года на фоне масштабных протестов движения Black Lives Matter после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полицейского Дерека Шовена, которому дали 22 года тюрьмы.